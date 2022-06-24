У Парижі покази завжди проходять на території визначних місць. Цього разу показ відбувся у сквері базиліки Сакре-Кер.

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Біля підніжжя крутих сходів, що ведуть до церкви, стояв натовп фанатів моди, які почали кричати побачивши Наомі Кемпбелл. Серед запрошених глядачів були Катрін Деньов та Карла Бруні.

Суперзірці фільму "Амелі" Одрі Тату дали можливість почесно відкрити показ. Серед інших моделей була Лія Кебеде – головна героїня фільму "Квітка пустелі", Кара Делевінь, а також українська манекенниця Крісті Пономар.



Одрі Тату відкрила показ у Парижі / Фото з інстаграму



Крісті Пономар на показі в Парижі / Фото з інстаграму

З моменту заснування бренду у 2011 році Ami paris був виключно чоловічою маркою, втім у 2019 році кревтивний директор почав додавати жіночі елементи гардероба.

Юна 20-річна модель Крісті Пономар у своєму віці вже встигла підкорити одні з найкращих модних подіумів. У її портфоліо покази для Givenchy, Lanvin, Valentino, Raf Simons, Acne Studios, Saint Laurent.

Вибух популярності Крісті отримала восени 2021 року після того, як відкрила показ Prada. Вона буквально підірвала подіум своїм виходом.

Також про Крісті Пономар писали всі пабліки після того, як вона пройшлась подіумом Givenchy. Її образ доповнювало кольє у вигляді зашморгу, яке всі пабліки жорстко засудили та звинуватили бренд в естетизації суїциду.