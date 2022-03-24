23 марта в центре Нью-Йорка прошел митинг в поддержку Украины. На нем появились две украинки – модель Алина Байкова, родом из Кропивницкого и Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA.

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В центре города певица сыграла гимн Украины. В этот момент перед сотней людей, пришедших поддержать нашу страну – поднялся государственный флаг Украины.

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс принял участие в церемонии поднятия американского и украинского флагов в Манхэттене. Он будет висеть до победы Украины.

Поддержать украинцев пришла модель Алина Байкова с флагом Украины в руках. Она для этого события примерила на себе голубой жакет и желтые брюки. Девушка даже сделала желтый маникюр с нарисованным гербом.

На фоне небоскребов манекенщица сделала общую фотографию с Александрой Зарицкой и мужчинами, которые пришли с нашим флагом и плакатом. Афроамериканец написал на ватмане, что живет в Нью-Йорке, но его сердце в Украине.

"Надеюсь, что очень скоро украинцы снова начнут улыбаться и снова придет хорошее время", – написала Алина в инстаграм-стороз.



Алина Байкова поддержала на митинге Украину / Фото с инстаграм-сторис



Алина Байкова поддержала на митинге Украину / Фото с инстаграм-сторис