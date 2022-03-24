Месяц назад война в Украине резко сместила все акценты, а наша жизнь перевернулась с ног на голову. Инфлюэнсеры и блоггеры ведут войну на информационном фронте, большинство из них активно помогают украинской армии и пострадавшим людям.

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Стилистка и дизайнер Ника Гук вместе со своей командой сейчас занимается волонтерской деятельностью. С первых дней войны она приютила всех вынужденно перемещенных женщин и детей во Львове.

Ника остановила все рабочие проекты и запуск курсов школы, уделяя максимум внимания людям, которые сейчас в ней больше всего нуждаются.

Когда я рассказываю международным журналистам, что все необходимое для приюта мы собрали за день, они удивляются. Когда показываю все, что принесли наши благотворители, у них глаза лезут на лоб. Матрасы и полотенца, новая одежда, медикаменты, еда, средства на обустройство приюта – все благодаря вашей помощи. Слово, которое не выходит из моей головы последние 3 недели – солидарность", – написала в своем сообщении Ника Гук.

В своем инстаграмме стилистка рассказала, что за время войны у нее был энтеровирус, гайморит и бронхит, впрочем, она не расслабляется ни на секунду и старается держать строй.

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