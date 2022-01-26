Алла Костромичева в свои 35 лет может похвастаться немалым модельным наследием. Только в свой первый сезон она сделала 55 топовых показов, открыла YSL и Alexander McQueen, сотрудничала с Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, Max Mara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Nina Ricci и другими. С годами ее востребованность лишь росла.
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Звезда подиумов не покинула модельную карьеру, впрочем, с тех пор как переехала жить в тропическую страну Пуэрто-Рико, все больше времени уделяет своему сыну Сальваторе и мужу.
25 января знаменитая украинка приняла участие в культурной Неделе моды и продефилировала в роскошных образах на показе Alexis Mabille.
Алла Костромичева надела длинное бежевое платье с разрезом на ноге и длинными открытыми рукавами.
Также модель вышла на подиум в роскошном черном платье-бюстье с велюровой вставкой на корсете и блестящим бантом, сделанным из кардигана.
Алла Костромичева на показе Alexis Mabille / Фото с Vogue
Алла Костромичева на показе Alexis Mabille / Фото с Vogue
Французский дизайнер Алексис Мебель для кутюрной коллекции создал множество фантастических платьев, которые точно захотят примерить на себе звезды первой величины.
Кутюрный показ Alexis Mabille / Фото з Vogue
Кутюрный показ Alexis Mabille / Фото з Vogue
Кутюрный показ Alexis Mabille / Фото з Vogue
Кутюрный показ Alexis Mabille / Фото з Vogue
Кутюрный показ Alexis Mabille / Фото з Vogue
Кутюрный показ Alexis Mabille / Фото з Vogue