Алла Костромічова у свої 35 років може похизуватися чималим модельним доробком. Лише у свій перший сезон вона зробила 55 топових показів, відкрила YSL та Alexander McQueen, співпрацювала з Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, Max Mara,Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Givenchy, Nina Ricci та іншими. З роками її затребуваність лише зростала.

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Зірка подіумів не покинула модельну кар’єру, втім відколи переїхала жити в тропічну країну Пуерто-Ріко, все більше часу приділяє своєму сину Сальваторе та чоловікові.

25 січня знаменита українка взяла участь в кутюрному Тижні моди та продефілювала в розкішних образах на показі Alexis Mabille.

Алла Костромічова одягнула довгу бежеву сукню з розрізом на нозі та довгими відкритими рукавами.

Також модель вийшла на подіум у розкішній чорній сукні-бюстьє з велюровою вставкою на корсеті та блискучим бантом, зробленим з кардигана.



Алла Костромічова на показі Alexis Mabille / Фото з Vogue



Алла Костромічова на показі Alexis Mabille / Фото з Vogue

Французький дизайнер Алексіс Мабіль для кутюрної колекції створив безліч фантастичних суконь, які точно захочуть приміряти на собі зірки першої величини.



Кутюрний показ Alexis Mabille / Фото з Vogue



Кутюрний показ Alexis Mabille / Фото з Vogue



Кутюрний показ Alexis Mabille / Фото з Vogue



Кутюрний показ Alexis Mabille / Фото з Vogue



Кутюрний показ Alexis Mabille / Фото з Vogue



Кутюрний показ Alexis Mabille / Фото з Vogue