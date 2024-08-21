Ukrainian Fashion Week снова возвращается: дизайнеры покажут коллекции впервые за время войны

Впервые после начала полномасштабного российского вторжения Ukrainian Fashion Week возвращается в Украину. Несмотря на все разрушения, которые несет российская война, украинские дизайнеры продолжают творить. Модное событие состоится в Киеве с 1 по 4 сентября.

Соучредитель и CEO Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская рассказала, что почти 50 украинских брендов поддержали наше решение провести этот сезон в Украине.

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"Объединившись, украинские дизайнеры прошли сложные 2,5 года войны, представляя Украину во всем мире и сохраняя нашу индустрию во время четырех International seasons в рамках Инициативы Support Ukrainian Fashion. Сегодня мы возвращаем Ukrainian Fashion Week в Киев", – добавила Данилевская.

Совместной благотворительной инициативой всех участников Ukrainian Fashion Week SS25 станет сбор средств на оборудование для паллиативного отделения ветеранов в Реабилитационной клинике Святенко (с. Цибли, Киевская область). Гости UFW смогут присоединиться к сбору, сделав донат по QR-коду, расположенным на локациях событий.

Гостей ждет специальное пространство на основной локации UFW SS25. Инсталляция представит образы украинских модных брендов, которые воплотили творческую рефлексию дизайнеров на вызовы нашей военной эпохи. Эти образы продемонстрируют влияние и ответственность культуры во времена войны.

Особой составляющей специального пространства станет портретная галерея наших коллег, которые оставили мирные профессии в индустрии и ушли на фронт. Это благодарность каждому, кто ежедневно приближает нашу победу, но при этом был, есть и будет неотъемлемой частью украинского модного сообщества.

В программе Ukrainian Fashion Week SS25 появится новый формат - trade show, в котором в этом сезоне примут участие 15 украинских брендов одежды и аксессуаров. Отныне trade show станет постоянным форматом Ukrainian Fashion Week и будет расширять количество приглашенных брендов.

Алина Качоровская – соучредитель и CEO холдинга Kacho Group и креативный директор бренда Kachorovska - инициировала появление этого формата в пространстве Ukrainian Fashion Week. И сейчас команда Ukrainian Fashion Week и команда Kachorovska совместно занимаются приглашением украинских байеров на UFW SS25.

Именно они держали на своих плечах внутренний рынок, когда началось широкомасштабное вторжение РФ, профессионально поощряя украинцев ценить и покупать свое. Этот исторический Ukrainian Fashion Week станет сезоном единения.