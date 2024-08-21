Співзасновниця та CEO Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська розповіла, що майже 50 українських брендів підтримали наше рішення провести цей сезон в Україні.

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"Об’єднавшись, українські дизайнери пройшли складні 2,5 роки війни, представляючи Україну в усьому світі та зберігаючи нашу індустрію під час чотирьох International seasons у межах Ініціативи Support Ukrainian Fashion. Сьогодні ми повертаємо Ukrainian Fashion Week до Києва", – додала Данилевська.

Спільною благодійною ініціативою всіх учасників Ukrainian Fashion Week SS25 стане збір коштів на обладнання для паліативного відділення ветеранів у Реабілітаційній клініці Святенко (с. Циблі, Київська область). Гості UFW зможуть долучитися до збору, зробивши донат за QR-кодом, розташованим на локаціях подій.

На гостей чекає спеціальний простір на основній локації UFW SS25. Інсталяція представить образи українських модних брендів, які втілили творчу рефлексію дизайнерів на виклики нашої воєнної доби. Ці образи продемонструють вплив і відповідальність культури у часи війни.

Особливою складовою спеціального простору стане портретна галерея наших колег, які залишили мирні професії в індустрії та пішли на фронт. Це подяка кожному, хто щодня наближає нашу перемогу, але при цьому був, є і буде невід’ємною частиною української модної спільноти.

У програмі Ukrainian Fashion Week SS25 зʼявиться новий формат — trade show, у якому цього сезону візьмуть участь 15 українських брендів одягу та аксесуарів. Відтепер trade show стане постійним форматом Ukrainian Fashion Week і буде розширювати кількість запрошених брендів.

Аліна Качоровська – співзасновниця і CEO холдингу Kacho Group та креативна директорка бренду Kachorovska ‒ ініціювала появу цього формату у просторі Ukrainian Fashion Week. І зараз команда Ukrainian Fashion Week та команда Kachorovska спільно опікуються запрошенням українських баєрів на UFW SS25.

Саме вони тримали на своїх плечах внутрішній ринок, коли почалось широкомасштабне вторгнення РФ, професійно заохочуючи українців цінувати та купувати своє. Цей історичний Ukrainian Fashion Week стане сезоном єднання.