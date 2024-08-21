Украинские бренды еще задолго до государственного праздника демонстрируют наряды и образы, которые можно примерить на День Независимости или сделать подарок для себя и своих близких. Далее расскажем о самых популярных из них.

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GUNIA Project

Украинский бренд ко Дню Независимости представил новую коллекцию, символом которой стал дуб. В украинской обрядности он всегда символизировал могущество и мудрость. Дуб является символом долголетия, здоровья и счастливой супружеской жизни. Дизайн опирается на флористических и анималистических мотивах вышитых рушников Приднепровья, Киевщины и Сумщины XVIII-XX веков и вышивки казацкой старшины XVII-XVIII веков.

FOBERINI & KAPSULA

Накануне праздника команда подготовила коллекцию "БожеВильные" вместе с мультибрендом KAPSULA. Символом коллекции стали птицы. С продажи каждого изделия 300 гривен перечислят на сбор "Сила Сестринства" благотворительного фонда VETERANKA в честь их 6-летия.

EmbroideredGem

Новая коллекция бренда посвященная Дню Независимости называется "Венец Слобожанщины"

"Слобожанщина сегодня - прифронтовой регион. Харьков ежедневно страдает от ракетных обстрелов. В своей новой коллекции я хотела показать красоту этого края, его украинскую сущность", - отметил бренд.

"Венец Слобожанщины" – это венок из фантазийных цветов, которые были расшиты на боходуховском рушнике, а потом их перенесли на платья и блузы.

MustHave

В начале августа украинский демократичный бренд MustHave презентовал коллекцию "Мотивы дома", которая вдохновлена архивными рисунками на стенах украинских хатин. Черные и белые льняные рубашки с гладью воспроизводят символические орнаменты из Черкасской, Полтавской и Киевской областей.

Guzema Fine Jewelry

Известный ювелирный бренд представил украшение ко Дню Независимости. Он обновил прошлогодний трезубец на тонкой цепочке, добавив гербу сияния бриллиантов.

GAPTUVALNYA

Бренд представил коллекцию "Ода", которая состоит из вышитого платья, посвященная важнейшим ценностям украинского народа. Аркообразные элементы на воротнике платья напоминают трезубец и посвящены Дню Независимости Украины и государственности.

Мелкая белая цветочная вышивка - это дань уважения героям, которые боролись и продолжают бороться за нашу свободу, а удлиненный силуэт создает ощущение легкости и бесконечности, символизируя стремление к свободе.