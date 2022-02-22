Фантастическое изменение имиджа Меган Фокс и любовь миллионов модниц со всего мира пришли к знаменитости вместе с отношениями с Колсоном Бейкером. Последние годы Меган была актрисой второго плана, а ее образы не отличались чем-либо кардинальным.

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Лишь после того, как весь мир стал прикован к зарождению любви Меган и Колсона, а их общие выходы ждали все поклонники, актриса решила кардинально изменить стиль, и уже за короткий период стала одной из самых модных голливудских звезд.

Не секрет, что модные образы для актрисы составляет звездная стилистка Мэйв Рейли. Девушка очень точно чувствует, как именно хочет преподнести себя публике Меган Фокс, поэтому каждый раз подбирает для нее невероятные комбинации, которые не оставляют без внимания ни одно модное издание.

Редакция Fashion 24 среди всех модных выходов звезды, выбрала 3 впечатляющих монохромных образа, которые можно смело повторить весной.

Роскошные образы Меган Фокс

Стилистка Мэйв Рэйли выбрала для Меган откровенный и стильный костюм яркого красного цвета. Знаменитость надела яркий бра с глубоким разрезом в зоне декольте. Свой образ она дополнила жакетом с объемными наплечниками и красными брюками клеш от Alex Perry.



Роскошные монохромные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма

Невеста вокалиста группы Machine Gun Kelly выбрала для прогулки голубой total look. Меган надела эффектный комплект итальянского бренда Krizio, состоящий из укороченного кроп-топа, который удачно подчеркнул талию и рваную мини-юбку с неподшитым краем. Сверху знаменитость надела оверсайз жакет.



Роскошные монохромные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма

Для светского выхода Меган Фокс выбрала белый топ, который завершила сверху удлиненной кремовой рубашкой. Актриса подобрала к ней брюки одинакового оттенка на высокой посадке.



Роскошные монохромные образы Меган Фокс / Фото из инстаграма