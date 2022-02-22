Инфлюенсерка из Швеции Эльза Хоск – настоящая икона стиля. Она часто показывает поклонникам стилизации последних модных новинок. 7-миллионная аудитория блондинки постоянно вдохновляется образами звезды, которые можно легко повторить.

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Голубоглазая блондинка вышла на прогулку по солнечному городу в стильном аутфите, который составила из минималистичных элементов гардероба.

Образ Эльзы Хоск

Бывший "ангел" бельевого бренда Victoria's Secret надела серый свитер и широкие бледно-голубые джинсы. Сверху Эльза примерила лимонный кардиган с золотистыми пуговицами.

Для прогулки по городу молодая мамочка выбрала белые лоферы, а довершила образ желтой сумкой из твида от бренда Chanel.

Модель распустила волосы, а на лице сделала нежный макияж. Она нанесла на веки телесные тени, а пухлые губы подчеркнула коричневым карандашом и глянцевой помадой.

Такой минималистичный образ сможет повторить каждая модница. Look идеально подойдет для первых весенних теплых дней.

Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели

Стильный образ Эльзы Хоск / Фото из инстаграма модели