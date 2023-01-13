Самый смелый тренд 2023 года – образы без штанов: как это выглядит показывают знаменитости
В новом сезоне тренд "без низа" имеет все шансы занять ведущее место. Знаменитые модели показали несколькими своими выходами "модную новинку", так что теперь растет спрос на высокие трусы и колготки.
Образы без штанов кажутся довольно странными, однако знаменитые модели без колебаний выходили только в одних трусах и колготках, поэтому наделали вокруг своих образов немало шума.
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Тренд на аутфит "без низа" еще летом положила начало Белла Хадиду. Она надела высокие белые трусы, которые соединила с байкерской курткой и уггами.
Белла Хадид в модном образе / Фото с Instagram
Впоследствии в монохромных образах появились от Bottega Veneta и Loewe Кендалл и Кайли Дженнер. Такие образы стали одними из самых смелых в сезоне.
Кендалл привлекла особое внимание к своему черному образу. Девушка примеряла свитер, колготки, трусы и туфли, завершив look черными очками и сумкой.
Кендалл Дженнер в модном образе / Фото с Instagram
А вот Кайли Дженнер надела белый комплект, состоявший из майки и трусов. Свой выход она дополнила черными колготками и серым длинным пальто.
Кайли Дженнер в модном образе / Фото с Instagram
Гейли Бибер также не осталась остронь модного тренда. Она примерила черные трусы, которые соединила с кружевными брюками, а сверху надела кожаную куртку черного цвета.
Гейли Бибер в модном образе / Фото с Instagram
"Самое ярко такие образы предлагают носить Schiaparelli, а именно совмещать черные колготки с фактурными блузами и оверсайз-шляпами. Если вы еще не готовы к столь экстравагантным экспериментам, то вариант Bottega с объемным свитером может стать хорошим стартом", – говорится в инстаграм- профили MODEISME.
Сделать образ более повседневным поможет длинное пальто, а черные колготки и челноки с острым носом в тон сделают ваши ноги визуально длиннее.
Стильные образы "без низа" / Фото с Instagram Modeisme
Стильные образы "без низа" / Фото с Instagram Modeisme