10 главных трендов весны: подборка, которая вам понравится

Начало нового сезона заставляет узнавать о новых тенденциях в одежде, чтобы мы оставались стильными и модными. Чтобы понять, какие тенденции будут господствовать следующие шесть месяцев, советуем узнать главные позиции с показов на весенне-летний сезон.

Среди стилей больше всего будут привлекать наше внимание деловой, романтический и стиль 90-х годов, который заметно отражался в коллекциях многих дизайнеров.

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Наше внимание также привлекут яркие и базовые цвета, которые скоро заполонят гардеробы всех модниц. Новые стилевые направления стоит ожидать среди обуви и сумок.

Тренды весны 2024 года

Прозрачные юбки

Дизайнеры любят добавлять в свои коллекции прозрачные элементы гардероба, поэтому весенние линейки 2024 года захватили прозрачные платья. Они довольно откровенные, поэтому лучше всего их надевать для вечернего выхода.



Модный наряд на весенний сезон 2024 года / Фото Elle

Сумка XL

Маленькие сумочки стоит отложить, поскольку в 2024 году в моде будут массивные и громоздкие модели, в которых будет помещаться все: от ноутбука до книг. Они универсальные и удобные, поэтому ими сможете дополнить образы на работу или прогулку.



Модный наряд на весенний сезон 2024 года / Фото Elle

Kitten heels

Каблуки kitten heels вытеснят высокие платформы и плоские подошвы. Эту модель надевали немало моделей во время показа коллекций на весенний сезон. Такие туфли функциональные и стильные, поэтому вы сможете их носить в повседневных или вечерних образах.



Модный наряд на весенний сезон 2024 года / Фото Elle

Preppy style

Больше всего с етим стилем у нас ассоциируется сериал "Сплетница". Он принес нам много идей для образов в стиле preppy. В 2024 году тренд на школьные наряды возвращается, поэтому обратите внимание на жилетки, джемперы, жакеты, рубашки в клетку и короткие юбки.



Модный наряд на весенний сезон 2024 года / Фото Elle

Возвращение в 90-е

Дизайнеры уже несколько лет подряд черпают вдохновение для создания новых коллекций в эстетике 90-х годов. В этом сезоне делайте ставку на сдержанный минимализм: объемные жакеты, юбки-карандаши, платья макси и джинсы прямого кроя – главные элементы эстетики 90-х годов.



Модный наряд на весенний сезон 2024 года / Фото Elle

Драпировка

Это один из самых модных стилистических приемов с тканью. Драпированный наряд будет добавлять романтичности, легкости и элегантности.



Модный наряд на весенний сезон 2024 года / Фото Elle

Голубой цвет

Красный цвет в весенне-летнем сезоне никуда не исчезнет, но не стоит забывать о других трендовых цветах. Обратите внимание на голубой, который будет добавлять образу невесомости, а если же у вас уже есть немало нарядов в красном цвете – попробуйте их совместить. Голубой и красный создают невероятный аутфит.



Модный наряд на весенний сезон 2024 года / Фото Elle

Бахрома

Эту деталь дизайнеры не жалели добавлять к нарядам своих коллекций. Бахрома придает вещам текстурности и игривого настроения. Ищите ее на юбках, топах, платьях и сумках.



Модный наряд на весенний сезон 2024 года / Фото Elle

Банты

Тренд на банты появился в моде еще с конца 2023 года. Они украшали не только аксессуары, но и наряды, добавляя образам романтичности. Советуем в этом сезоне добавить в свой гардероб все возможные вещи с бантами, которые удачно завершат минималистичную одежду.



Модный наряд на весенний сезон 2024 года / Фото Elle

Плетение

Наряды вязаные крючком, которые напоминают сетку, полюбились дизайнерам, поэтому они представили их для нового сезона. Ищите интересную одежду в виде платьев, свитеров или брюк.



Модный наряд на весенний сезон 2024 года / Фото Elle