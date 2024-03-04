Серед стилів найбільше привертатимуть нашу увагу діловий, романтичний та стиль 90-х років, який помітно відображався в колекціях багатьох дизайнерів.

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Нашу увагу також привернуть яскраві та базові кольори, які скоро заполонять гардероби всіх модниць. Нові стильові напрямки варто очікувати серед взуття та сумок.

Тренди весни 2024

Прозорі спідниці

Дизайнери люблять додавати у свої колекції прозорі елементи гардероба, тож весняні лінійки 2024 року захопили прозорі сукні. Вони доволі відверті, тому найкраще їх одягати для вечірнього виходу.



Модне вбрання на весняний сезон 2024 року / Фото Elle

Сумка XL

Маленькі сумочки варто відкласти, оскільки у 2024 році в моді будуть масивні та громіздкі моделі, в яких буде поміщатися все: від ноутбука до книг. Вони універсальні та зручні, тож ними зможете доповнити образи на роботу чи прогулянку.



Модне вбрання на весняний сезон 2024 року / Фото Elle

Kitten heels

Підбори kitten heels витіснять високі платформи та плоскі підошви. Цю модель одягали чимало моделей під час показу колекцій на весняний сезон. Такі туфлі функціональні та стильні, тож ви зможете їх носити у повсякденних чи вечірніх образах.



Модне вбрання на весняний сезон 2024 року / Фото Elle

Preppy style

Найбільше з цим стилем у нас асоціюється серіал "Пліткарка". Він приніс нам багато ідей для образів у стилі preppy. У 2024 році тренд на шкільне вбрання повертається, тому зверніть увагу на жилетки, джемпери, жакети, сорочки в клітинку та короткі спідниці.



Модне вбрання на весняний сезон 2024 року / Фото Elle

Повернення у 90-ті

Дизайнери вже кілька років поспіль черпають натхнення для створення нових колекцій в естетиці 90-х років. Цього сезону робіть ставку на стриманий мінімалізм: об’ємні жакети, спідниці-олівці, сукні максі та джинси прямого крою – головні елементи естетики 90-х років.



Модне вбрання на весняний сезон 2024 року / Фото Elle

Драпірування

Це один із наймодніших стилістичних прийомів з тканиною. Драпіроване вбрання додаватиме романтичності, легкості та елегантності.



Модне вбрання на весняний сезон 2024 року / Фото Elle

Блакитний колір

Червоний колір у весняно-літньому сезоні нікуди не зникне, але не варто забувати про інші трендові кольори. Зверніть увагу на блакитний, який додаватиме образу невагомості, а якщо ж у вас вже є чимало вбрання в червоному кольорі – спробуйте їх поєднати. Блакитний та червоний створюють неймовірний аутфіт.



Модне вбрання на весняний сезон 2024 року / Фото Elle

Бахрома

Цю деталь дизайнери не шкодували додавати до вбрання своїх колекцій. Бахрома надає речам текстурності та грайливого настрою. Шукайте її на спідницях, топах, сукнях та сумках.



Модне вбрання на весняний сезон 2024 року / Фото Elle

Банти

Тренд на банти з’явився в моді ще з кінця 2023 року. Вони прикрашали не лише аксесуари, але й вбрання, додаючи образам романтичності. Радимо цього сезону додати до свого гардероба усі можливі речі з бантами, які вдало довершать мінімалістичний одяг.



Модне вбрання на весняний сезон 2024 року / Фото Elle

Плетіння

Вбрання в’язані гачком, які нагадують сітку, полюбилися дизайнерам, тож вони представили їх для нового сезону. Шукайте цікавий одяг у вигляді суконь, светрів чи штанів.



Модне вбрання на весняний сезон 2024 року / Фото Elle