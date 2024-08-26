Запомните их: 5 главных трендов осени, которые будут носить все

Осень с новым размахом принесет в нашу жизнь интересные тренды, которые главные модницы захотят поскорее примерить их на себя. Стилисты уже определили несколько главных тенденций, которые будут на пике популярности в холодное время года.

Перед началом нового сезона каждому из нас интересно узнать о трендах, которые будут господствовать следующие 3 месяца. В этом году нас ждет довольно минималистичная и элегантная мода, которая будет навевать эстетику Old Money. Все вещи будут изысканные, женственные и сдержанные.

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Бордовый цвет

В 2024 году в моду резко ворвался красный цвет, который держался на пике популярности довольно длительный период, впрочем уже с осени в ход пойдет изящный бордовый. Советуем выбирать для себя бордовые кожаные куртки, костюмы, жакеты или обувь. Также эффектно будут выглядеть все формы и размеры сумок.



Тренды осени 2024 / Фото с тик току @anji_w.a1

Замша

Материал из замши всегда становится популярным именно в осеннюю пору. Он не совсем подходит для ношения в дождливую погоду, впрочем в солнечный день можете смело выбирать для себя замшевое пальто, жакет, сумку или обувь. Все они прекрасно смотрятся в темных тонах.



Главные тренды осени 2024 / Фото с тик тока @anji_w.a1

Темный зеленый цвет

Если летом все мы делаем ставку на сочные цвета, то уже осенью градус яркости немного уменьшается. Стилисты рекомендуют обращать внимание на темно-зеленые тренчи, юбки, брюки и костюмы.



Тренды осени 2024 / Фото с тик тока @anji_w.a1

Благородный коричневый цвет

С приходом осени коричневый цвет приобретает свой особый и удивительный шарм. Любые вещи с ним выглядят дорого и красиво, поэтому можете добавлять в свой гардероб все, что вам захочется – от свитеров, брюк до тренчей, пальто, сумок и сапог.



Главные тренды осени 2024 / Фото с тик тока @anji_w.a1

Женственные силуэты

Осенью мы привыкли уже больше одевать объемные свитера, куртки и бомберы, однако в демисезонную пору сделайте ставку на роскошные жакеты с акцентом на талию. В сентябре такие жакеты носите с юбками, брюками или джинсами.



Тренды осени 2024 / Фото с тик тока @anji_w.a1

Модные эксперты уже давно определили модные цвета осени, поэтому к ним относятся темно-синие, черные, розовые, серые, желтые и голубые тона. Они не являются главными, впрочем наряд в этих цветах тоже будет актуальным.