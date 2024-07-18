Базовые вещи являются не только основой наших образов, но и гарантией того, что эти вещи будут актуальными всегда, пишет Fashion 24. Кроме того, они очень просты в стилизации и сочетаются с любым нарядом и обувью.
Читайте также Эти шорты должны быть в вашем гардеробе: как выглядят главные тренды лета
К капсуле "вечного гардероба" принадлежит несколько вещей, которые можно носить в любое время и оставаться при этом стильными и модными.
Блейзер
Даже летом нам не обойтись без блейзера. В вечернее время надевайте его к брюкам палаццо и топам или к вязаному платью-кроше.
Прямые джинсы
Классические базовые джинсы голубого цвета – бессмертная классика. В вашем гардеробе может быть немало цветов и фасонов, но пусть первенство всегда возглавляют прямые джинсы на высокой посадке.
Белая рубашка
Рубашка белого цвета подойдет для любого события. Носите ее поверх топа или майки или надевайте сверху к платью. Такая рубашка не выйдет из моды и всегда будет актуальной.
Черная сумка
Ни один образ не обходится без черной классической сумки. Она станет дополнением к базовым и трендовым аутфитам.
Бельевое платье
Из года в год из моды не выходит шелковое платье на тонких бретельках. Выбирайте для себя нюдовые или яркие оттенки или выбирайте гороховый или леопардовый принт, который соответствует последним тенденциям.
Добавляйте к этим вещам обувь, которая также всегда остается в моде – это сандалии, балетки, вьетнамки, босоножки и кроссовки.