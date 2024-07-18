Бренды представили немало интересных вариантов шорт, которые подойдут под любую одежду и обувь. Важно лишь среди всего многообразия подобрать тот наряд, который будет подходить к вашему стилю.

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Шорты-бермуды

Бермуды считаются абсолютным фаворитом лета. Вы можете выбирать изделия из костюмной ткани, денима, кожи или сатина. Сочетайте бермуды с рубашкой или базовыми футболками.



Актуальные шорты на лето 2024 / Фото Pinterest

Мини-шорты

Дизайнеры предложили еще также короткие шорты: кожаные, костюмные, лакированные или расшитые кристаллами. Дополняйте такие образы обычными топами или моделями с длинными рукавами.



Модные шорты на лето 2024 / Фото Pinterest

Джинсовые шорты

Эти шорты – летняя классика, без которой нам не обойтись. Беспроигрышный вариант шорт можно сочетать с любым верхом и обувью.



Актуальные шорты на лето 2024 / Фото Pinterest

Костюмные шорты

Популярной в этом сезоне является костюмная ткань. Она идеально вписывается в образы для делового стиля в паре с рубашкой и жакетом или в сочетании с классической футболкой базового кроя.



Трендовые шорты на лето 2024 / Фото Pinterest

Спортивные шорты

Ради собственного комфорта, девушки выбирают на лето спортивные шорты, которые охотно носят со свитшотами и кроссовками. Самыми популярными считаются сатиновые шорты с полосками сбоку или другие вариации в спортивной эстетике.



Актуальные шорты на лето 2024 / Фото Pinterest

Чтобы еще больше расширить свой гардероб, кроме шорт выбирайте трендовую юбку облако, а вместо джинсов – брюки палаццо или пижамные брюки в полоску или клетку.