5 трендов с подиумов Милана, которые будут носить в будущем сезоне все: подборка современной одежды
Источник:Vogue
Неделя моды в Милане уже прошла, поэтому пора подвести итоги и понять, что же интересного представили дизайнеры. Традиционно весной бренды представляют коллекции для будущего сезона, поэтому уже определили, что мы будем носить в осенне-зимнюю пору 2024 года.
Большинство коллекций брендов были прагматичные, то есть мы сможем их легко применить в своих образах. Почти всех их объединяли ключевые тренды, о которых стоит знать всем, кто интересуется модой.
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Оттенки зеленого
Уже осенью красный и бордовый вытеснят оттенки зеленого. Цвет заметили на кожаных сумках и шерстяных пальто.
Актуальные наряды на осенний сезон / Фото Vogue
Офисный стиль
В 2024 году в моду должна войти женственность, но вместе с тем дизайнеры не забывают о минимализме, который удачно интегрируют в офисный стиль. Выбирайте для себя именно такой наряд, если хотите иметь скромную и безупречно выкроенную одежду.
Актуальные наряды на осенний сезон / Фото Vogue
Кожаные силуэты
Ferragamo, Marni и Versace представили в своих коллекциях немало изделий с кожей. Модели выходили на подиум в платьях-трапециях длины миди, перчатках, рубашках на пуговицах и заправленных юбках-карандашах.
Актуальные наряды на осенний сезон / Фото Vogue
Сапоги до бедер
Высокие сапоги ни для кого не являются новинкой, впрочем для осенне-зимнего сезона Милан представил обувь, кожа которых тянется далеко за колено. По-сути, ими можно компенсировать отсутствие брюк.
Значительная часть сапог выполнена в зеленом цвете, поэтому это еще одно доказательство, почему этот цвет является таким модным.
Актуальные наряды на осенний сезон / Фото Vogue
Округлые плечи
Многие бренды представили наряды с округлыми плечами в ярких розовых, кобальтовых или красных цветах. Пуховые куртки укрывали тело как одеяла и были уютно собраны вокруг шеи. Вероятно, округлые плечи – это один из будущих трендов нового сезона.
Актуальные наряды на осенний сезон / Фото Vogue
Главные тренды весны 2024 года
- В этом сезоне выбирайте для себя обувь с бантиками, Мэри Джейн на каблуках и балетки или туфли красного цвета.
- Украинская стилистка рассказала, что в 2024 году в моду войдет женственность, поэтому наряд должен подчеркивать изящество и нежность женщины.
- Относительно цветов, то для весенне-летнего сезона дизайнеры решили отдать одинаковое предпочтение спокойным и ярким цветам. Какие именно оттенки в моде – читайте в нашем материале.