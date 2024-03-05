5 трендов с подиумов Милана, которые будут носить в будущем сезоне все: подборка современной одежды

Неделя моды в Милане уже прошла, поэтому пора подвести итоги и понять, что же интересного представили дизайнеры. Традиционно весной бренды представляют коллекции для будущего сезона, поэтому уже определили, что мы будем носить в осенне-зимнюю пору 2024 года.

Большинство коллекций брендов были прагматичные, то есть мы сможем их легко применить в своих образах. Почти всех их объединяли ключевые тренды, о которых стоит знать всем, кто интересуется модой.

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Оттенки зеленого

Уже осенью красный и бордовый вытеснят оттенки зеленого. Цвет заметили на кожаных сумках и шерстяных пальто.



Актуальные наряды на осенний сезон / Фото Vogue

Офисный стиль

В 2024 году в моду должна войти женственность, но вместе с тем дизайнеры не забывают о минимализме, который удачно интегрируют в офисный стиль. Выбирайте для себя именно такой наряд, если хотите иметь скромную и безупречно выкроенную одежду.



Актуальные наряды на осенний сезон / Фото Vogue

Кожаные силуэты

Ferragamo, Marni и Versace представили в своих коллекциях немало изделий с кожей. Модели выходили на подиум в платьях-трапециях длины миди, перчатках, рубашках на пуговицах и заправленных юбках-карандашах.



Актуальные наряды на осенний сезон / Фото Vogue

Сапоги до бедер

Высокие сапоги ни для кого не являются новинкой, впрочем для осенне-зимнего сезона Милан представил обувь, кожа которых тянется далеко за колено. По-сути, ими можно компенсировать отсутствие брюк.

Значительная часть сапог выполнена в зеленом цвете, поэтому это еще одно доказательство, почему этот цвет является таким модным.



Актуальные наряды на осенний сезон / Фото Vogue

Округлые плечи

Многие бренды представили наряды с округлыми плечами в ярких розовых, кобальтовых или красных цветах. Пуховые куртки укрывали тело как одеяла и были уютно собраны вокруг шеи. Вероятно, округлые плечи – это один из будущих трендов нового сезона.



Актуальные наряды на осенний сезон / Фото Vogue

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