Каждый сезон удивляет нас своими новинками в одежде, пишет 24 канал. Дизайнеры постоянно придумывают какие-то новые фишки в нарядах, которые мы затем применяем в своих образах. Речь идет не только об оригинальных фасонах и цветах, но и о базовых нарядах, к которым мы привыкли.

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Мода циклическая, поэтому вместе с трендовыми элементами гардероба, бренды также предлагают классические вещи, без которых невозможно представить наш повседневный или праздничный образ.

Главные тренды 2024 года

Белое платье

Белое платье всегда было в моде и в этом сезоне дизайнеры решили сделать акцент именно на цвете. Это универсальное платье вы можете выбирать в любом фасоне (на бретельках, бюстье, с длинными руками) или материале (атлас, трикотаж, твид).

Шорты-боксеры

Вот и пример того, что мода циклична. Шорты-боксеры уже несколько сезонов назад врывались в наши тренды, но долго не продержались на модных радарах. В 2024 году удлиненные шорты станут мастхевом на весенне-летний сезон.

Сумка-макси

Если вы следите за показами модных брендов, то могли заметить, что модели выходили на подиум с огромными сумками, как мешками, в которые можно поместить все, что угодно. В 2024 году такие сумки будут не только стильными, но и практичными.

Мини платье

Крошечное платье не требует вокруг себя списка преимуществ, почему именно его следует выбрать. Вы и сами знаете, что для девушки такое платье – отличная возможность продемонстрировать стройные ноги и почувствовать себя на все сто.

Прозрачность

А еще нас в 2024 году не отпустит мода на прозрачные материалы. Это могут быть платья, брюки или юбки с кружевом, блестками и камешками, изюминкой которых станет прозрачный материал сеточка или паутинка.

Белая рубашка

Эта вещь всегда будет актуальной и никогда не выйдет из моды, впрочем, дизайнеры довольно часто использовали рубашку в своих аутфитах, поэтому вам стоит приобрести для себя базовый фасон и миксовать с жакетами, куртками или как самостоятельную единицу вместе с джинсами и брюками.