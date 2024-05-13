Тренды летнего сезона: стилист рассказала, какие вещи стоит добавить в свой гардероб
Источник:Яна Платонова
Дизайнеры придумали интересные наряды для весенне-летнего сезона, которые сразу понравились всем модницам. До лета осталось совсем немного, поэтому советуем сосредоточить свое внимание на нескольких элементах гардероба, которые будут актуальными именно в эту пору.
Планируя покупку трендовых вещей на лето, прежде всего узнайте, какие вещи будут преобладать и обратите внимание на то, что предложили мировые дизайнеры для этого сезона.
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Тренды лета 2024
Стилист Яна Платонова определила подборку вещей, которые сейчас являются горячими трендами. Попробуйте добавить эти вещи в свой гардероб, чтобы оставаться стильными.
Мини-юбка с воланами
Такой фасон юбки довольно актуален на летнее время года. Летом она хорошо комбинируется с любым верхом и обувью. В дополнение к украшению могут быть кружевные вставки.
Актуальные вещи на лето 2024 / Фото из инстаграма Яны Платоновой
Массивные серьги
Акцентные серьги являются горячим трендом, которые сделают особенным даже самые простые образы. Стилист привела даже примеры нескольких сережек, которые являются самыми актуальными в этом сезоне.
Модные вещи на лето 2024 / Фото из инстаграма Яны Платоновой
Прозрачная обувь
Летом невероятно популярной станет обувь из тонкой сетки. Лучше всего смотрятся варианты балеток Мэри Джейн с ремешком. На ноге они выглядят довольно минималистично и красиво.
Трендовые вещи на лето 2024 / Фото из инстаграма Яны Платоновой
Топы с воланами
Такие топы были в моде более 10 лет назад. Особенно модными они были в нулевых и только в этом году возвращаются в список трендовых элементов гардероба. Стилист советует выбирать удлиненные варианты топов, которые будут напоминать тунику.
Красивые вещи на лето 2024 / Фото из инстаграма Яны Платоновой
Бермуды
Такой фасон шорт все еще остается актуальным, поэтому выбирайте классические варианты выше колен и сочетайте с футболками или майками.
Стильные вещи на лето 2024 / Фото из инстаграма Яны Платоновой
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