Золото – зимний тренд 2023: яркие примеры одежды и аксессуаров

Зимой золото возвращается в тренды с новой силой. Позолоченная одежда и аксессуары были замечены в коллекциях многих дизайнеров.

Верхняя одежда, платья, брюки, бомберы, аксессуары и обувь в оттенке живого золота заняли ведущие позиции.

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Chanel и Michael Kors Collection делали ставку на минимализм, дополняя золотые плащи обувью базового цвета. А вот Burberry украсили одежду блестящими камнями и декоративными элементами.

Золотые мини-платья, будто из танцпола идеально подойдут для новогодней вечеринки. Идеальным будет тандем золота и латуни, кожи и латекса.

Если золотой total look для вас слишком вопиющий, то разбавляйте свой образ нежными аксессуарами и украшениями.

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ганне уже похвасталась в сети подборкой золотистых сумок, которыми она довершает свои стильные образы. Недавно модница примерила белое атласное платье с перьями, дополненное золотистой сумкой и множеством золотых украшений.

Золотая лихорадка возвращается, так что можете уже обращать внимание на такой яркий наряд, который сможет разнообразить ваш гардероб. Советуем начать с аксессуаров – минималистических и стильных сумок.

Золотой оттенок – очень требовательный. Создавая образы важно не переборщить, поэтому следует очень осторожно создавать аутфит, чтобы не переборщить.

Дуэт золотого и черного – универсальная пара. Смело добавляйте золотистую сумку в черное платье или костюм. А вот золотое платье разбавляйте черной обувью.



Стильные наряды и аксессуары в золотом / Фото с Instagram



Стильные наряды и аксессуары в золотом / Фото с Instagram



Стильные наряды и аксессуары в золотом / Фото с Instagram



Стильные наряды и аксессуары в золотом / Фото с Instagram



Стильные наряды и аксессуары в золотом / Фото с Instagram



Стильные наряды и аксессуары в золотом / Фото с Instagram