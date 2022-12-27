Верхній одяг, сукні, штани, бомбери, аксесуари та взуття у відтінку живого золота посіли провідні позиції.
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Chanel і Michael Kors Collection робили ставку на мінімалізм, доповнюючи золоті плащі взуттям базового кольору. А от Burberry прикрасили одяг блискучими каменями та декоративними елементами.
Золоті мінісукні, ніби з танцполу ідеально підійдуть для новорічної вечірки. Ідеальним буде тандем золота і латуні, шкіри і латекси.
Якщо золотий total look для вас є занадто кричущим, то розбавляйте свій образ ніжними аксесуарами та прикрасами.
Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне вже похизувалася в мережі добіркою золотистих сумок, якими вона довершує свої стильні образи. Нещодавно модниця приміряла білу атласну сукню з пір’ям, яку доповнила золотистою сумкою та безліччю золотих прикрас.
Золота лихоманка повертається, тож можете вже звертати увагу на таке яскраве вбрання, яке зможе урізноманітнити ваш гардероб. Радимо вам почати з аксесуарів – мінімалістичних та стильних сумок.
Золотий відтінок – дуже вимогливий. Створюючи образи важливо не переборщити, тому варто дуже обережно створювати аутфіт, щоб не переборщити.
Дует золотого і чорного – універсальна пара. Сміливо додавайте золотисту сумку до чорної сукні чи костюму. А от золоту сукню розбавляйте чорним взуттям.
Стильне вбрання та аксесуари в золотому кольорі / Фото з Instagram
Стильне вбрання та аксесуари в золотому кольорі / Фото з Instagram
Стильне вбрання та аксесуари в золотому кольорі / Фото з Instagram
Стильне вбрання та аксесуари в золотому кольорі / Фото з Instagram
Стильне вбрання та аксесуари в золотому кольорі / Фото з Instagram
Стильне вбрання та аксесуари в золотому кольорі / Фото з Instagram