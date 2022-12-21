Щороку інститут кольору Pantone об’єднує експертів з різних країн, і після кількох днів групових зустрічей обирає колір року. У 2023 році головним кольором року стане відтінок Viva Magenta.

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Цей колір описують як малиновий, втім в більшості він нагадує бордовий відтінок.

Виконавчий директор Інституту кольору Pantone Леатріс Ейсман, сказав, що цей відтінок був натхненний натуральним червоним барвником, отриманим з дрібних комах, яких називають кошеніллю.

Цей колір не є новим, тож знаменитості мають у своєму гардеробі речі, які відповідають кольору Viva Magenta.

Модель Джіджі Хадід має у своєму гардеробі прозору водолазку, яку поєднала зі світлішими штанами того ж відтінку. Окрім цього, знаменитість має у своєму гардеробі шкіряний тренч та чоботи.



Образи зірок в головному кольорі 2023 року / Фото з Instagram anna.le.nova

У розкішному жакеті бордового кольору виходила у світ голлівудська акторка Блейк Лайвлі. Також у шкіряній сукні перед камерами фотографів позувала Дженніфер Лопес.

Зірка серіалу "Сімейство Кардашян" приміряла на собі total look. Кім Кардашян потрапила в об’єктиви папараці у топі, джогерах, черевиках на зав’язках та куртці.



Образи зірок в головному кольорі 2023 року / Фото з Instagram anna.le.nova

Вікторія Бекхем має у своєму гардеробі світшот бордового відтінку, спідницю, туфлі, чоботи і сумку.



Образи зірок в головному кольорі 2023 року / Фото з Instagram anna.le.nova

Зірка "Ейфорії" Зендея з’явилася в об’єктивах папараці у бордовому тренчі та ботфортах на підборах. Схожий look повторила також головна редакторка Vogue Анна Вінтур.



Образи зірок в головному кольорі 2023 року / Фото з Instagram anna.le.nova

Ще одна зірка популярного американського серіалу Кортні Кардашян має у своєму гардеробі штанний костюм, який доповнила поясом в тон та чоботами на підборах.



Образи зірок в головному кольорі 2023 року / Фото з Instagram anna.le.nova



Образи зірок в головному кольорі 2023 року / Фото з Instagram anna.le.nova



Образи зірок в головному кольорі 2023 року / Фото з Instagram anna.le.nova



Образи зірок в головному кольорі 2023 року / Фото з Instagram anna.le.nova



Образи зірок в головному кольорі 2023 року / Фото з Instagram anna.le.nova