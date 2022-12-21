Ежегодно институт цвета Pantone объединяет экспертов из разных стран, и после нескольких дней групповых встреч выбирает цвет года. В 2023 году главным цветом года станет оттенок Viva Magenta.

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Этот цвет описывают как малиновый, впрочем, в большинстве он напоминает бордовый оттенок.

Исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман сказал, что этот оттенок был вдохновлен натуральным красным красителем, полученным из мелких насекомых, которых называют кошенилью.

Этот цвет не новый, поэтому знаменитости имеют в своем гардеробе вещи, соответствующие цвету Viva Magenta.

Модель Джиджи Хадид имеет в своем гардеробе прозрачную водолазку, которую соединила со более светлыми брюками того же оттенка. Кроме того, знаменитость имеет в своем гардеробе кожаный тренч и сапоги.



Образы звезд в главном цвете 2023 года / Фото с Instagram anna.le.nova

В роскошном жакете бордового цвета выходила в свет голливудская актриса Блэйк Лайвли. Также в кожаном платье перед камерами фотографов позировала Дженнифер Лопес.

Звезда сериала "Семейство Кардашян" примерила на себе total look. Ким Кардашян попала в объективы папарацци в топе, джогерах, ботинках на завязках и куртке.



Образы звезд в главном цвете 2023 года / Фото с Instagram anna.le.nova

Виктория Бекхэм имеет в своем гардеробе свитшот бордового оттенка, юбку, туфли, сапоги и сумку.



Образы звезд в главном цвете 2023 года / Фото с Instagram anna.le.nova

Звезда "Эйфории" Зендея появилась в объективах папарацци в бордовом тренче и ботфортах на каблуке. Похожий look повторила также главная редактор Vogue Анна Винтур.



Образы звезд в главном цвете 2023 года / Фото с Instagram anna.le.nova

Еще одна звезда популярного американского сериала Кортни Кардашян имеет в своем гардеробе брючный костюм, дополнивший поясом в тон и сапогами на каблуке.



Образы звезд в главном цвете 2023 года / Фото с Instagram anna.le.nova



Образы звезд в главном цвете 2023 года / Фото с Instagram anna.le.nova



Образы звезд в главном цвете 2023 года / Фото с Instagram anna.le.nova



Образы звезд в главном цвете 2023 года / Фото с Instagram anna.le.nova



Образы звезд в главном цвете 2023 года / Фото с Instagram anna.le.nova