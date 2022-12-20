Почніть свою підготовку до створення стильних образів з теплих речей. Щоб ви змогли приміряти стильні речі та не змерзнути в них, зверніть увагу на термобілизну, яка не дасть вам змерзнути при мінусовій температурі.

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Взимку найкраще гріє багатошаровий одяг, тож вам треба запастися теплими светрами. Устілки для взуття з овчини допоможуть вам відчувати ноги в теплі.

Окрім важливих базових речей, додайте до свого гардеробу ефектні елементи гардероба, які забезпечать вам розкішний зимовий look. Українська стилістка визначила у своєму інстаграм-профілі 9 найважливіших речей, які модницям варто придбати цього сезону.

Пуховик – незмінна річ в сильні морози. Можете залишити свою увагу на коротких моделях, або ж зробити акцент на верхньому одязі максі довжини.



Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram

Кольоровий светр – гарна освіжаюча деталь у вашому аутфіті. Він може бути акцентною деталлю, тож його варто розбавити лише базовими джинсами в блакитному чи чорному кольорі.



Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram

Шерстяні штани – тепла, зручна та стильна річ, яка доповнить ваші водолазки, лонгсліви, блузи та жакети з кардиганами.



Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram

Спідниця максі настільки сильно стала популярною восени, що впевнено перекочувала й до зимового гардероба.



Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram

Світлі джинси дуже гарно освіжають будь-який образ, тому вони неодмінно мають бути у вашому гардеробі.



Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram

Угги – взуття, яке зараз на піку популярності, особливо короткі моделі, які модниці носять з лосинами та білими шкарпетками.



Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram

Довгий і теплий шарф – незмінна річ для холодної пори року. Шарф забезпечить вам тепло та подарує затишок.



Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram

Шкіряні штани можна носити не лише в демісезонний період, але й взимку. Все що вам потрібно – одягнути під низ теплі колготи чи лосини.



Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram

Шапки вже давно стали не лише необхідним головним убором на зиму, але й стильним елементом гардероба. Найуніверсальніша модель – біні, якщо ж боїтеся зіпсувати зачіску – обирайте модний капор.



Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram