Почніть свою підготовку до створення стильних образів з теплих речей. Щоб ви змогли приміряти стильні речі та не змерзнути в них, зверніть увагу на термобілизну, яка не дасть вам змерзнути при мінусовій температурі.
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Взимку найкраще гріє багатошаровий одяг, тож вам треба запастися теплими светрами. Устілки для взуття з овчини допоможуть вам відчувати ноги в теплі.
Окрім важливих базових речей, додайте до свого гардеробу ефектні елементи гардероба, які забезпечать вам розкішний зимовий look. Українська стилістка визначила у своєму інстаграм-профілі 9 найважливіших речей, які модницям варто придбати цього сезону.
Пуховик – незмінна річ в сильні морози. Можете залишити свою увагу на коротких моделях, або ж зробити акцент на верхньому одязі максі довжини.
Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram
Кольоровий светр – гарна освіжаюча деталь у вашому аутфіті. Він може бути акцентною деталлю, тож його варто розбавити лише базовими джинсами в блакитному чи чорному кольорі.
Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram
Шерстяні штани – тепла, зручна та стильна річ, яка доповнить ваші водолазки, лонгсліви, блузи та жакети з кардиганами.
Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram
Спідниця максі настільки сильно стала популярною восени, що впевнено перекочувала й до зимового гардероба.
Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram
Світлі джинси дуже гарно освіжають будь-який образ, тому вони неодмінно мають бути у вашому гардеробі.
Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram
Угги – взуття, яке зараз на піку популярності, особливо короткі моделі, які модниці носять з лосинами та білими шкарпетками.
Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram
Довгий і теплий шарф – незмінна річ для холодної пори року. Шарф забезпечить вам тепло та подарує затишок.
Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram
Шкіряні штани можна носити не лише в демісезонний період, але й взимку. Все що вам потрібно – одягнути під низ теплі колготи чи лосини.
Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram
Шапки вже давно стали не лише необхідним головним убором на зиму, але й стильним елементом гардероба. Найуніверсальніша модель – біні, якщо ж боїтеся зіпсувати зачіску – обирайте модний капор.
Стильні речі на зиму 2022 / Фото з Instagram