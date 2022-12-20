Винахід Коко Шанель тепер є обов’язковим елементом гардероба кожної дівчини. Дизайнери кожного сезону презентують маленькі чорні сукні, втім є перелік суконь, які ніколи не вийдуть з моди.

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Твідова сукня

Елегантні твідові сукні завдячують своєю актуальністю Габріель Шанель. Вона ще у 1950-х популяризувала цей матеріал. Сукні з твіду досі з’являються у колекціях дизайнерів, зайнявши нішу позачасової класики.



Чорні сукні, як завжди будуть в моді / Фото з Vogue

А-силует

Модель сукні А-силуету – чудовий варіант, яка розмиває межу між денним та вечірнім дрес-кодом. Таку сукню можна вдягати для буденних і святкових виходів. Обирайте цього сезону сукню з відкладним коміром і масивними ґудзиками.



Чорні сукні, як завжди будуть в моді / Фото з Vogue

Лелітки

З початком новорічних корпоративів розпочинається пік на блискучі сукні. Робіть ставку на коротку чорну сукню. Для створення святкового образу вам знадобляться аксесуари та яскраві туфлі або чоботи.



Чорні сукні, як завжди будуть в моді / Фото з Vogue

Сукня-жакет

Таке плаття підійде для походу в офіс, а ввечері можете спокійно прийти в ньому на вечірку. Комбінувати сукню-жакет краще з високими чоботами на підборах або мінімалістичними туфлями-човниками.



Чорні сукні, як завжди будуть в моді / Фото з Vogue

Романтичні

Шлярки, грайливі волани й милі банти – головні відмітні ознаки романтичних мінісуконь. Для сезону осінь-зима 2021/2022 Valentino представили коротку сукню з бантиками.



Чорні сукні, як завжди будуть в моді / Фото з Vogue

Білизняний стиль

Маленькі чорні сукні у білизняному стилі вже давно полюбилися всі модницям. Такі плаття часто одягають знамениті селебретіз Белла Хадід, Ріанна і Дуа Ліпа. Обирайте цього сезону стильні сукні з шовку, шифону та крепу.



Чорні сукні, як завжди будуть в моді / Фото з Vogue