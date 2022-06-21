Еще в начале марта институт Pantone посвятил Украине два цвета – Freedom Blue ("свободный синий") и желтый – Energizing Yellow ("бодрый желтый").

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С первых дней войны свою поддержку Украине выражали многие знаменитости, а в разных странах мира все чаще можно увидеть сине-желтые сочетания.

Украинки с особым щемящем сердцем и гордостью одевают наряды с украинскими символами, а также демонстрируют свой патриотизм благодаря маникюру.

Маникюр в сине-желтых цветах держит свои крепкие позиции уже более 3 месяцев, впрочем летом он будет особенно уместен, поскольку выглядит довольно органично, а как раз вещи смогут удачно его дополнить.

В сети все чаще встречаются дизайны исключительно в синем и желтом цвете на обеих руках, или же маникюр с патриотическими деталями – нарисованным голубовато-желтым сердцем, трезубцем или флагом.

Также актуален французский маникюр, когда ногти вместо белого лака покрывают синим или желтым.

Индивидуальности вашему маникюру придадут символические надписи "Украина", "Слава Украине". Уместна также интерпретация вышитого орнамента или изображения народных символов страны.