Ще на початку березня інститут Pantone присвятив Україні два кольори – Freedom Blue ("вільний синій") та жовтий – Energizing Yellow ("бадьорий жовтий").

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З перших днів війни свою підтримку Україні висловлювали чимало знаменитостей, а в різних країнах світу все частіше можна побачити синьо-жовті поєднання.

Українки з особливим щемом у серці та гордістю одягають вбрання з українськими символами, а також демонструють свій патріотизм завдяки манікюру.

Манікюр у синьо-жовтих кольорах тримає свої міцні позиції вже понад 3 місяці, втім влітку він буде особливо доречним, оскільки виглядає досить органічно, а якраві речі зможуть вдало його доповнити.

У мережі все частіше зустрічаються дизайни виключно в синьому та жовтому кольорі на обох руках, або ж манікюр з патріотичними деталями – намальованим блакитно-жовтим серцем, тризубом або прапором.

Також актуальним залишається французький манікюр, коли нігті замість білого лаку покривають синім чи жовтим.

Індивідуальності вашому манікюру додадуть символічні надписи "Україна", "Слава Україні". Доречною також буде інтерпретація вишиваного орнаменту чи зображення народних символів країни.

Актуальний манікюр на літо 2022