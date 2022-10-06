Лавандовый – самый модный цвет осени: какие вещи приобрести на новый сезон

В 2021 году лавандовый цвет занимал ведущие позиции в коллекциях дизайнеров, хотя и не приобрел такой большой популярности. Fashion-эксперты прогнозируют этому цвету невиданный успех этой осенью.

Лавандовый цвет заметно переместился в коллекции осень-зима 2022/2023. Дизайнеры представили монохромные сиреневые вещи, а также предлагают в образе сделать акцент на лавандовую вещь.

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Дизайнеры очень любят применять пастельную цветовую гамму – это один из их любимых стилистических приёмов в осенний период. Помимо классических оттенков и темных цветов, в холодный период бренды делают ставку на нежные оттенки, изысканные и элегантные.

Бренды предлагают в этом сезоне выбирать мягкий и романтичный лавандовый цвет, который может освежить ваши "мрачные" осенние образы. Вы можете даже создавать монохромный образ, или сочетать несколько оттенков сиреневого цвета – от черничного до фиалкового.

Лавандовый оттенок отлично сочетается с другими цветами в гардеробе. Bottega Veneta дополнили кожаную юбку с бежевым свитером и молочными туфлями со скошенной танкеткой, а Blumarine предложили нежное сочетание с девичьим розовым оттенком. Что касается Off-White, то бренд решил сыграть на контрасте и объединил пастельный оттенок с черным цветом.



Лавандовый – трендовый цвет осени 2022 / Фото с Vogue



Лавандовый – трендовый цвет осени 2022 / Фото с Vogue



Лавандовый – трендовый цвет осени 2022 / Фото с Vogue



Лавандовый – трендовый цвет осени 2022 / Фото с Vogue



Лавандовый – трендовый цвет осени 2022 / Фото с Vogue



Лавандовый – трендовый цвет осени 2022 / Фото с Vogue