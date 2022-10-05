Хотя и первый месяц осени показался довольно холодным, ветреным и дождливым, нам все равно хочется выгулять желанные вещи, которые мы купили для теплых осенних дней, пишет 24 канал.

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Осень часто довольно капризна, поэтому и не удивительно увидеть на улице людей одетых в косуху, тренч, пальто, куртку или даже дубленку.

Синоптикиня Наталья Диденко подтвердила, что в Украину заходит бабье лето, которое отметится сухой и солнечной погодой. Тепло и солнце наконец-то вытеснят пасмурные и дождливые дни.

Поэтому советуем вам составить себе несколько интересных образов, которые вы мечтали выгулять этой осенью. Подборки с аутфитами прекрасно тренируют глаз, так что вы можете взять из них интересные стилистические или цветовые сочетания.

Не забывайте в этом сезоне о юбках. Сейчас в моде длинные почти макси юбки из денима или юбки-плиссе. Сочетайте их с теплыми кардиганами и свитерами с горловиной.



Стильные образы на осень 2022 года / Фото со Styleguide.ua



Стильные образы на осень 2022 года / Фото со Styleguide.ua

Белый верх и черный низ – беспроигрышная схема, которая подойдет и для офисных будней, и на прогулку с подругой. Сверху дополняйте образ структурированным минималистичным жакетом или лаконичным пальто свободного кроя.



Стильные образы на осень 2022 года / Фото со Styleguide.ua

Брюки палаццо сочетайте с лоферами, сапогами и однотонными свитшотами, с монограммой или милым рисунком в стиле Ralph Lauren.



Стильные образы на осень 2022 года / Фото со Styleguide.ua

Не забывайте о базовых голубых джинсах, которые можно носить с водолазками, рубашками, боди и сочетать с модной стеганной курткой, которая держится на Олимпе уже несколько сезонов подряд.



Стильные образы на осень 2022 года / Фото со Styleguide.ua



Стильные образы на осень 2022 года / Фото со Styleguide.ua

Что касается кежуальных образов, то совмещайте штаны на кант с жакетами, стеганными рубашками и свитерами с горловиной.



Стильные образы на осень 2022 года / Фото со Styleguide.ua



Стильные образы на осень 2022 года / Фото со Styleguide.ua

Короткие юбки сочетайте с высокими сапогами на каблуке, дубленка удачно гармонируется с кожаными брюками. Чтобы застилизировать классический образ, выбирайте черные брюки и совмещайте с водолазкой и жакетом.



Стильные образы на осень 2022 года / Фото со Styleguide.ua