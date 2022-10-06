Лавандовий колір помітно перемістився у колекції осінь-зима 2022/2023. Дизайнери представили монохромні бузкові речі, а також пропонують в образі зробити акцент на лавандову річ.

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Дизайнери дуже люблять застосовувати пастельну колірну гаму – це один з їхніх улюблених стилістичних прийомів в осінній період. Крім класичних відтінків і темних кольорів, у холодний період бренди роблять ставку на ніжні відтінки, які мають вишуканий та елегантний вигляд.

Бренди пропонують цього сезону обирати м’який та романтичний лавандовий колір, який має змогу освіжити ваші "похмурі" осінні образи. Ви можете навіть створювати монохромний образ, або ж поєднувати кілька відтінків бузкового кольору – від чорничного до фіалкового.

Лавандовий відтінок чудово поєднується з іншими кольорами в гардеробі. Bottega Veneta доповнили шкіряну спідницю з торочками бежевим светром і молочними туфлями зі скошеною танкеткою, а Blumarine запропонували ніжне поєднання з дівчачим рожевим відтінком. Що стосується Off-White, то бренд вирішив зіграти на контрасті й поєднав пастельний відтінок із чорним кольором.



Лавандовий – трендовий колір осені 2022 / Фото з Vogue



Лавандовий – трендовий колір осені 2022 / Фото з Vogue



Лавандовий – трендовий колір осені 2022 / Фото з Vogue



Лавандовий – трендовий колір осені 2022 / Фото з Vogue



Лавандовий – трендовий колір осені 2022 / Фото з Vogue



Лавандовий – трендовий колір осені 2022 / Фото з Vogue