Силуэтные, кожаные, с разрезами: гид трендовыми жакетами осени

Жакет – внесезонный базовый элемент гардероба, который должен быть у каждой модницы. Стильные блейзеры в паре с джинсами и футболками, широкими брюками и водолазками, а также с юбками и романтическими блузами.

Весной и осенью жакеты приобретают особую популярность. Их можно носить вместо куртки, когда уже довольно прохладная погода на улице, или одевать под водолазки или свитера.

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Объемные жакеты носят под тренчами, куртками и пальто. Этой осенью дизайнеры решили поэкспериментировать над жакетами – добавили интересные оттенки и эффектные материалы. Бренды предложили новые вариации культовых силуэтов — от более женственного прочтения стиля power-dressing до моделей с фигурными вырезами.

Силуэтные

Дизайнеры предлагают выбирать жакеты приталенного кроя, которые акцентируют на талии, поэтому стиль power-dressing в этом сезоне приобретает более женственное прочтение.



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue

Кожаные

Осенью кожи становится одним из самых популярных материалов в коллекциях дизайнеров. Делайте этой осенью ставку на кожаные жакеты минималистического кроя вдохновленные стилем 1960-х годов.



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue

Разрезы

Фигурные вырезы уже не первый сезон украшают коллекции брендов. Роскошные платья с вырезами на талии, юбки и брюки с разрезами, оголяющие тело топы – главные фавориты лета. Тренд на разрезы бренды перенесли в осенний сезон, сменив фокус на жакеты.



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue

Объемные плечи

Силуэты размера oversize снова остаются хитом на модных подиумах. С ними можно стилизовать многослойные аутфиты, впрочем, такие жакеты подходят только для смелых девушек, ведь нужно знать с чем их правильно сочетать.



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue

Картати

Не переживайте, что клетчатый принт может выйти из моды – это вневременная тенденция. Именно такой жакет является отличной инвестицией в ваш гардероб, ведь он может стать хорошим акцентом в вашем образе.



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue

Яркие цвета

В этом сезоне баллом будут заправлять флуоресцентные цвета – от зеленых оттенков до розовой палитры. Главным хитом стал розовый цвет от Valentino, украшавший коллекцию Пьерпаоло Пиччоли и так полюбивший все инфлюэнсеры.



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue

Твид

Когда Карл Лагерфельд говорил, что "есть вещи, которые никогда не выходят из моды: джинсы, белая рубашка и жакет Chanel". Твидовый жакет изобретен Коко Шанель в 1920-х годах еще никогда не терял своей актуальности.



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue



Трендовые жакеты осени 2022 / Фото с Vogue