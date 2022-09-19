Навесні та восени жакети набувають особливої популярності. Їх можна носити замість куртки, коли вже доволі прохолодна погода надворі, або ж одягати під водолазки чи светри.

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Об’ємні жакети носять під тренчами, куртками та пальтами. Цієї осені дизайнери вирішили поекспериментувати над жакетами – додали цікаві відтінки та ефектні матеріали. Бренди запропонували нові варіації культових силуетів — від жіночнішого прочитання стилю power-dressing до моделей з фігурними вирізами.

Силуетні

Дизайнери пропонують вибирати жакети приталеного крою, які акцентують на талії, тому стиль power-dressing цього сезону набуває жіночнішого прочитання.



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue

Шкіряні

Восени шкіри стає одним з найпопулярніших матеріалів у колекціях дизайнерів. Робіть цієї осені ставку на шкіряні жакети мінімалістичного крою натхненні стилем 1960-х років.



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue

Розрізи

Фігурні вирізи вже не перший сезон прикрашають колекції брендів. Розкішні сукні з вирізами на талії, спідниці та штани з розрізами, топи, які оголюють тіло – головні фаворити літа. Тренд на розрізи бренди перенесли в осінній сезон, змінивши фокус на жакети.



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue

Об’ємні плечі

Силуети розміру oversize знову залишаються хітом на модних подіумах. З ними можна стилізувати багатошарові аутфіти, втім такі жакети підходять лише для сміливих дівчат, адже треба знати з чим їх правильно поєднувати.



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue

Картаті

Не переживайте, що картатий принт може вийти з моди – це позачасова тенденція. Саме такий жакет є чудовою інвестицією у ваш гардероб, адже він може стати гарним акцентом у вашому образі.



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue

Яскраві кольори

Цього сезону балом заправлятимуть флуоресцентні кольори – від зелених відтінків до рожевої палітри. Головним хітом став рожевий колір від Valentino, який прикрашав колекцію П’єрпаоло Піччолі та який так полюбили всі інфлюенсери.



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue

Твід

Колись Карл Лагерфельд казав, що "є речі, які ніколи не виходять з моди: джинси, біла сорочка і жакет Chanel". Твідовий жакет винайдений Коко Шанель у 1920-х роках ще ніколи не втрачав своєї актуальності.



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue



Трендові жакети осені 2022 / Фото з Vogue