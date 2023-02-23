7 молниеносных трендов одежды на весенне-летний сезон: стильная подборка

Модные дизайнеры во время презентации своих коллекций представили немало стильных нарядов, которые будут популярны в новом весенне-летнем сезоне. На какие вещи нам стоит обратить внимание читайте дальше.

С приходом весны нам всегда хочется пополнить свой гардероб чем-нибудь интересным и стильным. Кроме базового гардероба, советуем обратить внимание на трендовые вещи, которые в ближайшие полгода будут одевать все знаменитости и инфлюэнсеры.

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Много карманов

Сначала городских карманов было много в штанах карго, но уже впоследствии они перекочевали на всю другую одежду: сарафаны, шорты и тренчи. Карманы на наряде дизайнеры довольно таки велики, и размером кое-где напоминают сумки.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Elle

Свободный деним

Широкий крой, свободная посадка и карманы – самый трендовый фасон джинсов будущего сезона. Даже куртки и рубашки из денима этого сезона максимально расслаблены и не будут сковывать ваши движения. Весной вам определенно придется распрощаться со своими джинсами скинни.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Elle

Ослепительный белый

Весной и летом среди одежды будет преобладать белый цвет, которого дизайнеры представили очень много в своих коллекциях.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Elle

Прозрачные мотивы

Прозрачные элементы гардероба не сдают свои позиции и в очередной раз заняли свое место среди трендовых вещей в весенне-летнем сезоне. Выбирайте в свой гардероб любые вещи с прозрачной тканью и не прогадаете.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Elle

Бра

То, что раньше мы хоронили за куртками и жакетами, сейчас выставляется на показ и привлекает внимание. Римируйте эффектные бра со стильными джинсами или брюками. Для удобства и комфорта выбирайте кроссовки, а если хотите добавить нотку женственности, примерьте обувь на каблуке.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Elle

Сочный лайм

Лаймовый оттенок уже понемногу начинает набирать популярность. Он хорошо сочетается с бежевым, серым, черным и белым, но все равно принимает все внимание на себя.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Elle

Асимметрия

Асимметрия в одежде возвращает себе славу самого актуального кроя сезона. В центре внимания дизайнеров – мини-юбки и платья, топы на одно плечо и т.д.



Трендовые вещи на весенне-летний сезон / Фото с Elle