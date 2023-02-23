З приходом весни нам завжди хочеться поповнити свій гардероб чимось цікавим та стильним. Окрім базового гардероба, радимо вам звернути увагу на трендові речі, які найближчих пів року одягатимуть всі знаменитості та інфлюенсери.

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Багато кишень

Спочатку міских кишень було багато в штанах карго, але вже згодом вони перекочували на увесь інший одяг: сарафани, шорти й тренчі. Кишені на вбранні дизайнері досить таки великі, і розміром подекуди нагадують сумки.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Вільний денім

Широкий крій, вільна посадка та кишені – найтрендовіший фасон джинсів майбутнього сезону. Навіть куртки та сорочки з деніму цього сезону максимально розслаблені та не сковуватимуть ваших рухів. Навесні вам точно доведеться розпрощатися зі своїми джинсами скінні.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Сліпучий білий

Навесні та влітку серед одягу буде переважати білий колір, якого дизайнери представили надзвичайно багато у своїх колекціях.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Прозорі мотиви

Прозорі елементи гардероба не здають своїх позицій та вчергове зайняли своє місце серед трендових речей у весняно-літньому сезоні. Обирайте до свого гардероба будь-які речі з прозорою тканиною і не прогадаєте.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Бра

Те, що раніше ми ховали за куртками та жакетами, зараз виставляється на показ та привертає до себе увагу. Римуйте ефектні бра зі стильними джинсами чи штанами. Для зручності та комфорту обирайте кросівки, а якщо хочете додати нотку жіночності, приміряйте взуття на підборах.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Соковитий лайм

Лаймовий відтінок вже помалу починає набирати популярності. Він добре поєднується з бежевим, сірим, чорним та білим, втім все одно перебирає всю увагу на себе.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Elle

Асиметрія

Асиметрія в одязі повертає собі славу найактуальнішого крою сезону. В центрі уваги дизайнерів – мініспідниці та сукні, топи на одне плече тощо.



Трендові речі на весняно-літній сезон / Фото з Elle