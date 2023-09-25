5 трендовых вещей, которые помогут выглядеть эффектно: стильная подборка на осень

Неделя моды в Лондоне была наполнена необычным нарядом, яркими цветами и принтами. И между ними в streetstyle-образах доминировали 5 вещей, которые точно завершат ваши осенние аутфиты.

Этой осенью на задний план отходит стиль "тихой роскоши", а вместо этого приходят яркие и эффектные наряды. В Лондоне и Милане streetstyle-звезды показывают, как завершать свои осенние аутфиты.

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Кожаное пальто

Модные девушки в этот сезон выбирают пальто из кожи. Это одна из самых трендовых вещей верхней одежды этого сезона. Алекса Чанг продемонстрировала образ с темно-шоколадным пальто, когда гуляла по улицам Лондона.



Тренды осени / Фото из инстаграма Алекси Чанг

Балетки

Балетки неожиданно возвращаются в модную индустрию. Streetstyle-звезды выбирают атласную обувь от Miu Miu и сочетают ее с кружевными или вышитыми чулками или носками.



Тренды осени / Фото Vogue

Акцент на красное

Уже всем известно, что красный цвет – главный тренд осени 2023 года. Если не хочется строить весь образ в красном, сделайте яркий акцент. Он подойдет и к вечернему, и к повседневному аутфиту. Это может быть джемпер, накинутый на плечи или завязанный на талии.



Тренды осени / Фото Vogue

Белые колготки

Очень светлые пары белых колготок многие считают старомодным и для детей. Но они доминировали в streetstyle образах в Лондоне. Их совмещали с балетками и даже вьетнамками.



Тренды осени / Фото Jimin Jeon

Яркая макси-юбка

Макси-юбка должна обязательно быть в вашем гардеробе этой осенью. Но стилисты советуют идти дальше и выбирать не только яркие цвета, но и оригинальные текстуры.



Тренды осени / Фото из инстаграма Vogue