Этой осенью на задний план отходит стиль "тихой роскоши", а вместо этого приходят яркие и эффектные наряды. В Лондоне и Милане streetstyle-звезды показывают, как завершать свои осенние аутфиты.
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Кожаное пальто
Модные девушки в этот сезон выбирают пальто из кожи. Это одна из самых трендовых вещей верхней одежды этого сезона. Алекса Чанг продемонстрировала образ с темно-шоколадным пальто, когда гуляла по улицам Лондона.
Тренды осени / Фото из инстаграма Алекси Чанг
Балетки
Балетки неожиданно возвращаются в модную индустрию. Streetstyle-звезды выбирают атласную обувь от Miu Miu и сочетают ее с кружевными или вышитыми чулками или носками.
Тренды осени / Фото Vogue
Акцент на красное
Уже всем известно, что красный цвет – главный тренд осени 2023 года. Если не хочется строить весь образ в красном, сделайте яркий акцент. Он подойдет и к вечернему, и к повседневному аутфиту. Это может быть джемпер, накинутый на плечи или завязанный на талии.
Тренды осени / Фото Vogue
Белые колготки
Очень светлые пары белых колготок многие считают старомодным и для детей. Но они доминировали в streetstyle образах в Лондоне. Их совмещали с балетками и даже вьетнамками.
Тренды осени / Фото Jimin Jeon
Яркая макси-юбка
Макси-юбка должна обязательно быть в вашем гардеробе этой осенью. Но стилисты советуют идти дальше и выбирать не только яркие цвета, но и оригинальные текстуры.
Тренды осени / Фото из инстаграма Vogue