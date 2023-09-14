Рози-Гантингтон Уайтли – любимица миллионов девушек. Она создает роскошные образы в стиле минимализма и учит на своем примере сдержанной элегантности.
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За инстаграммой-страницы известной британки следит 19 миллионов пользователей. Модель часто показывает модные образы и демонстрирует тренды сезона.
В одном из своих последних постов блоггер опубликовала фотографию в простых вещах, которые вместе выглядят довольно стильно.
Манекенщица надела кремовую майку из атласа на бретельках и широкие голубые джинсы. Свой look она дополнила винтажными кроссовками Adidas сиреневого цвета с бордово-зелеными полосками.
Широкие джинсы в этом году остаются актуальными, ведь их на подиумах представили немало брендов. Для себя можете выбирать не только голубые варианты, но и джинсы белого или черного цвета, которые особенно актуальны в холодное время года.
Нежный образ блондинка довершила золотыми украшениями – серьгами, цепочкой с кулоном и часами.
Эффектный образ Рози Гантингтон-Уайтли / Фото инстаграмм @rosiehw