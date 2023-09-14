Эльза Госк не пользуется услугами стилистов, как это делают знаменитости Меган Фокс, Кендалл Дженнер или Гейли Бибер. Модница самостоятельно составляет аутфиты и представляет их своей 8-миллионной аудитории в инстаграмме.

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34-летняя манекенщица сделала минифотосессию в свитере, который входит в трендовые свитера осени. Икона стиля Эльза Госк недавно посетила весенне-летний показ бренда Michael Kors в осеннем аутфите.

Как обычно, бренды начинают осенью презентовать свои коллекции, подготовившиеся для следующего сезона. Так, блондинка надела вязаный кофейный свитер с объемной горловиной, длина которого позволяет носить его как платье.

В моде этого года образы, которые складываются "без низа", поэтому шведка воспользовалась этим модным правилом и надела на показ свитер соло, довершив его также трендовым аксессуаром – массивным кожаным поясом темно-шоколадного оттенка.

Появления также занимают ведущее место среди трендовых позиций 2023 года. Вы можете завершать свои образы тонкими поясами, широкими или цепочками.

Свой аутфит блондинка завершила коричневыми замшевыми сапогами на каблуке и массивной сумкой. Блондинка собрала волосы в пучок, выпустив передние пряди, а на лице сделала любимый макияж в коричневых тонах.



Эльза Госк в трендовом свете / Фото инстаграм @hoskelsa



Эльза Госк в трендовом свете / Фото инстаграм @hoskelsa