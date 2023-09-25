Цієї осені на задній план відходить стиль "тихої розкоші", а натомість приходять яскраві та ефектні вбрання. У Лондоні та Мілані streetstyle-зірки показують, як довершувати свої осінні аутфіти.
Цікаво Розі Гантінгтон-Вайтлі показала наймодніші джинси сезону: ефектні кадри
Шкіряне пальто
Модні дівчата у цей сезон обирають пальто зі шкіри. Це одна з найтрендовіших речей верхнього одягу цього сезону. Алекса Чанг продемонструвала образ із темно-шоколадним пальтом, коли гуляла вулицями Лондона.
Тренди осені / Фото з інстаграму Алекси Чанг
Балетки
Балетки несподівано повертаються в модну індустрію. Streetstyle-зірки обирають атласне взуття від Miu Miu та поєднують його з мереживними або вишитими панчохами або шкарпетками.
Тренди осені / Фото Vogue
Акцент на червоне
Вже всім відомо, що червоний колір – головний тренд осені 2023. Якщо не хочеться будувати увесь образ у червоному, зробіть яскравий акцент. Він пасуватиме і до вечірнього, і до повсякденного аутфіту. Це може бути джемпер, накинутий на плечі чи зав'язаний на талії.
Тренди осені / Фото Vogue
Білі колготки
Дуже світлі пари білих колготок багато хто вважає старомодним та для дітей. Але вони домінували у streetstyle образах у Лондоні. Їх поєднували з балетками та навіть в'єтнамками.
Тренди осені / Фото Jimin Jeon
Яскрава максіспідниця
Максіспідниця повинна обов'язково бути у вашому гардеробі цієї осені. Та стилісти радять йти далі та обирати не тільки яскраві кольори, але й оригінальні текстури.
Тренди осені / Фото з інстаграму Vogue