Любовь к определенному ряду аксессуаров у каждого индивидуальна, а те украшения, которые мы покупаем, могут многое рассказать о нашем вкусе.

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Добавлять украшение – серьги, цепочка, кольцо или браслет – это самый простой способ сделать образ стильным и совершенным. Собранная подборка украшений подойдет вам, даже если вы носите базовую белую футболку с джинсами, собираетесь куда-нибудь на празднование или планируете позагорать в купальнике.

Массивные украшения

Большие массивные кольца и браслеты сейчас на пике популярности. Натирайте и носите все сразу, чтобы создать непревзойденный образ.

Золото

В этом сезоне в моде будет золото в стиле 80-х годов. Выбирайте массивные пояса, серьги и цепочки с кулонами в стиле сериала "Династия".

Смешанные металлы

Многие девушки боятся сочетать металл и золото, впрочем, если вы не боитесь экспериментов, то попробуйте таки соединить эти украшения, и увидите, как они стильно впишутся в ваш образ.

Жемчужины

На протяжении многих лет жемчужины у нас ассоциируются с королевской семьей. Вы можете выбирать для себя минималистичные аксессуары или присмотреться к массивным аксессуарам с жемчужинами.

Кулон на шнурочке

Если в 80-х годах была мода на роскошное золото, то в 90-х царил гранжевый гламур. Если вы не носили колье с искусственными татуировками в 90-х, скорее всего, вы носили шнуровое ожерелье с массивным кулоном. С тех пор дизайн сменился и вместо смайликов появились элегантные узлы, монеты и талисманы.

Праздничные украшения

Летом ваше загорелое тело украсят праздничные аксессуары. Надевайте тонкие бусы или цепочки с мушельками на шею, или браслеты на ногу.