В начале лета fashion-эксперты ставили ставку на джинсовые сумки, но они не стали так популярны, как предполагалось. Ведущее место заняли соломенные сумки, а сейчас в модную игру вступает сумка из плетеной кожи, имеющая все шансы стать трендовым аксессуаром лета.

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Абсолютным фаворитом, к которому часто обращаются инсайдеры индустрии – это Dragon Diffusion. Такой способ работы с кожей является визитной карточкой бренда, вдохновляемого ремеслами разных этнических групп.

Их сумки-корзины уже отошли от прямоугольных форм в пользу природных линий. Одну из этих моделей для себя выбрала Амалия Мусгард, несколько месяцев носившая черную сумку. Такой аксессуар отлично дополнит комплект с джинсами и белой базовой футболкой и отлично сочетается со всем летним гардеробом.

Конечно, лучше с плетеной кожей у нас ассоциируется бренд Bottega Veneta. Техника intrecciato — основополагающая для итальянского Дома, который использовал ее, кроме сумок, во всех аксессуарах, в том числе обуви.

К последним самым популярным моделям относится сумка Sardine с металлической ручкой в форме рыбы, которую так полюбила Кендалл Дженнер.

Также предпочтение плетеной коже отдает бренд Loewe. Мастера обрабатывают кожу так, будто она плетеная, но в самых неожиданных формах и украшениях, как, например, цилиндрические силуэты, украшенные тарочками.

Если соломенные сумки вам уже надоели и вам хочется чего-нибудь свежего в летнем образе, то постарайтесь пополнить свою коллекцию сумок плетеным аксессуаром.