На початку літа fashion-експерти ставили ставку на джинсові сумки, але вони не стали такими популярними, як передбачалось. Натомість чільне місце зайняли солом’яні сумки, а зараз в модну гру вступає сумка з плетеної шкіри, яка має всі шанси стати трендовим аксесуаром літа.

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Абсолютним фаворитом, до якого часто звертаються інсайдери індустрії, – це Dragon Diffusion. Такий спосіб роботи зі шкірою є візитною карткою бренду, який надихається ремеслами різних етнічних груп.

Їхні сумки-кошики вже відійшли від прямокутних форм на користь природних ліній. Одну з цих моделей для себе обрала Амалія Мусгард, яка кілька місяців носила чорну сумку. Такий аксесуар чудово доповнить комплект з джинсами та білою базовою футболкою та чудово поєднається з усім літнім гардеробом.

Звісно, найкраще з плетеною шкірою у нас асоціюється бренд Bottega Veneta. Техніка intrecciato — основоположна для італійського Дому, який використав її, крім сумок, в усіх аксесуарах, зокрема взутті.

До останніх найпопулярніших моделей належить сумка Sardine з металевою ручкою у формі риби, яку так полюбила Кендалл Дженнер.

Також перевагу плетеній шкірі надає бренд Loewe. Майстри обробляють шкіру так, ніби вона плетена, але в найнесподіваніших формах і оздобленнях, як, наприклад, циліндричні силуети, прикрашені торочками.

Якщо солом’яні сумки вам вже набридли і вам хочеться чогось свіжого в літньому образі, то спобуйте поповнити свою колекцію сумок плетеним аксесуаром.