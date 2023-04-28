Главные свадебные платья на летний сезон: эффектные фасоны 2023 года

Пост завершился, а значит, влюбленные пары снова могут жениться и создавать семью. Какие платья относятся к самой желанной венчальной одежде 2023 года – читайте в материале.

К самым актуальным свадебным платьям в этом году можно отнести платья с бантами, платья из полупрозрачных и легких тканей, модели с открытыми плечами и длину мини.

К теме Какие свадебные платья будут в моде в 2023 году: лучшая подборка

Открытые плечи + перчатки

Тренд на перчатки теперь достался и свадебным коллекциям. Атласные, шелковые, полупрозрачные и блестящие длинные перчатки лучше всего смотрятся в паре с платьями с открытыми плечами.



Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue



Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue

Легкость и прозрачность

Платьев с прозрачными тканями становится все больше, и это не обходит стороной свадебную эстетику. Обращайте внимание на невесомое платье из полупрозрачной органзы, нежную сетку, тюль или флористические мотивы.



Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue



Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue

Банты

В этом году романтические банты стали особым элементом декора в свадебных платьях. Вы можете выбирать как большие аксессуары, так и элегантные и минималистичные детали.



Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue



Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue

Платье-кейп

Кейп – это модная вариация вуали, которая тоже выглядит не менее интересно, чем фата. В этом году дизайнеры предлагают в своих коллекциях платья с накидками из полупрозрачных материалов, чтобы показать детали платья под ними или из той же ткани, что и платье.



Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue

Мини

Еще несколько сезонов назад мини платья начали активно появляться в свадебных коллекциях. Тогда невесты выбирали короткое платье как второй наряд для вечера, чтобы иметь возможность свободно потанцевать. В этом сезоне также в моде короткие и практичные платья, которые можно надеть после торжественной части.



Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue