К самым актуальным свадебным платьям в этом году можно отнести платья с бантами, платья из полупрозрачных и легких тканей, модели с открытыми плечами и длину мини.
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Открытые плечи + перчатки
Тренд на перчатки теперь достался и свадебным коллекциям. Атласные, шелковые, полупрозрачные и блестящие длинные перчатки лучше всего смотрятся в паре с платьями с открытыми плечами.
Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue
Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue
Легкость и прозрачность
Платьев с прозрачными тканями становится все больше, и это не обходит стороной свадебную эстетику. Обращайте внимание на невесомое платье из полупрозрачной органзы, нежную сетку, тюль или флористические мотивы.
Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue
Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue
Банты
В этом году романтические банты стали особым элементом декора в свадебных платьях. Вы можете выбирать как большие аксессуары, так и элегантные и минималистичные детали.
Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue
Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue
Платье-кейп
Кейп – это модная вариация вуали, которая тоже выглядит не менее интересно, чем фата. В этом году дизайнеры предлагают в своих коллекциях платья с накидками из полупрозрачных материалов, чтобы показать детали платья под ними или из той же ткани, что и платье.
Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue
Мини
Еще несколько сезонов назад мини платья начали активно появляться в свадебных коллекциях. Тогда невесты выбирали короткое платье как второй наряд для вечера, чтобы иметь возможность свободно потанцевать. В этом сезоне также в моде короткие и практичные платья, которые можно надеть после торжественной части.
Трендовые свадебные платья 2023 / Фото с Vogue