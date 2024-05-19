5 самых красивых сумок лета: эти модели захотят приобрести все девушки

Сумка является важным элементом образа девушек. Этот аксессуар является функциональной вещью для личных вещей, а красивая и трендовая сумка способна подчеркнуть и усовершенствовать образ.

Каждый сезон дизайнеры предлагают немало интересных вариантов сумок, от которых невозможно устоять. Каждый сезон бренды стараются удивить новыми формами, материалами и элементами декора, чтобы удовлетворить вкусы разных модниц.

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В подборке мы рассмотрели самые интересные формы сумок, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.

Сумка XXL

Увеличенный размер сумок – мастхэв этого сезона. В такую сумку вы можете поставить не только мелкие личные вещи, но и книги, папки с документами или ноутбук. Выбирайте для себя сумки из экокожи или соломенные пляжные варианты.



Модные сумки лета 2024 / Фото Vogue

Цепи

Уже не первый сезон сумки украшают цепочки, которые являются определенным расширением ювелирных изделий. Такие золотые или серебряные ручки напоминают ожерелья.



Актуальные сумки лета 2024 / Фото Vogue

Красный цвет

Все модницы знают, что красный цвет является самым популярным в 2024 году. Какие бы цвета дизайнеры не добавляли еще в моду, этот яркий цвет никуда от нас не денется. Смело добавляйте красную сумку в свой гардероб и пусть она станет интересным акцентом в вашем образе.



Модные сумки лета 2024 / Фото Vogue

Карго

Если предыдущий сезон популярными были брюки карго, то уже этим летом абсолютными фаворитами станут сумки-карго. Они хорошо сочетаются со спортивным или кэжуальным нарядом.



Трендовые сумки лета 2024 / Фото Vogue

Сферическая сумка

Интересные сумки в форме полумесяца или круглые варианты присутствовали почти на всех показах весенне-летнего сезона. Выбирайте для себя большие сумки на плечо или лаконичные минималистичные варианты.



Актуальные сумки лета 2024 / Фото Vogue

Все эти сумки удачно сочетаются с большинством нарядов, которые есть в вашем гардеробе, поскольку подходят ко многим стилям. Обувь также можете подбирать любую – от лаконичных балеток до красивых босоножек или базовых кроссовок.