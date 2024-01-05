Как выглядят универсальные сумки на 2024 год: топовые тренды, о которых нужно знать уже

Сумка является важнейшим элементом гардероба. Этот аксессуар не только способен удачно дополнить образ, но и необходим, ведь в сумке мы храним самые важные для нас вещи – от телефона до кошелька и ключей. Если вы еще не приобрели для себя актуальную модель на 2024 год, то рекомендуем что-то выбрать из нашего списка.

Сумки, которые будут в тренде этого года – совсем вам не новинка, пишет 24 Канал. Это классические модели, которые из года в год остаются актуальными. Все они универсальны, с минимальным количеством фурнитуры и считаются долговечными.

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Приобретя себе одну из этих сумок вы сделаете выгодное капиталовложение, ведь этот аксессуар будет дополнять разнообразные ваши аутфиты.

Шопер

В такой сумке точно уместится все необходимое. Если в такую сумку вы можете поставить ноутбук, то скорее покупайте ее, ведь шопер в 2024 году будет на пике популярности. Его уже успели представить самые известные мировые бренды.



Стильные сумки на 2024 год / Фото Pinterest

Хобо

Эта сумка идеально подходит для дневных и вечерних прогулок. Она появилась в моде несколько сезонов назад и до сих пор не теряет своей популярности. Сейчас особенно популярны стали плетеные сумки от Bottega Veneta в большом размере, поэтому можете приобрести схожую модель.



Стильные сумки на 2024 год / Фото Pinterest

Багет

Такая сумка продолжает быть популярной благодаря своей стильной и удобной конструкции. Она компактна и хорошо продумана. Зимой носите ее с шубой и утепленным пальто, а весной дополняйте ею тренчи и кожаные куртки.



Стильные сумки на 2024 год / Фото Pinterest

Кросс-боди

Эту сумку удобно носить, поэтому она идеально подойдет для объемных пуховиков зимой. Да и вообще она уместна для любых кежуальных ауфитов, в которых вы хотите себя свободно чувствовать. Чаще ее носят через плечо, впрочем вы можете носить ее прямо на плече.



Стильные сумки на 2024 год / Фото Pinterest