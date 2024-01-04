Теннисным ювелирным браслетом стали называть после того, как в 1978 году теннисистка Крис Эверт впустила свой бриллиантовый браслет во время поединка.
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Ради поисков браслета даже приостановили соревнования. Спортсменка сумела отыскать свою ценную вещь на корте. Когда-то браслет усеянный бриллиантами назывался "вечным", а впоследствии его переименовали в "теннисный".
На протяжении многих лет это украшение считалось исключительно для особых случаев, однако в этом году становится вещью, которую можно носить хоть каждый день. Этот вневременный, изящный и сдержанный браслет сможет дополнить любой образ.
Теннисным браслетом образы очень часто дополняет София Ричи, наряды которой полны шика и минимализма. Она носит браслет со строгим жакетом или с повседневным нарядом.
Гейли Бибер также любит теннисный браслет, поэтому надевает его к изящному и элегантному платью.
Сингапурская инфлюэнсерша Йойо Цао теннисный браслет носит с браслетами-кафами, массивными колье, кольцами и вьетнамками.
Отметим, что теннисный браслет любила носить принцесса Диана. В 2018 году папарацци заметили в ее аксессуаре Меган Маркл, унаследовавшую украшения от матери мужа, принца Гарри. Также фанаткой таких браслетов является Дженнифер Лопес.