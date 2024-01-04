Тенісним ювелірний браслет почали називати після того, як у 1978 році тенісистка Кріс Еверт впустила свій діамантовий браслет під час поєдинку.

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Заради пошуків браслету навіть призупинили змагання. Спортсменка таки зуміла відшукати свою коштовну річ на корті. Колись браслет всіяний діамантами називався "вічним", а згодом його перейменували на "тенісний".

Впродовж багатьох років ця прикраса вважалася виключно для особливих випадків, однак цього року стає річчю, яку можна носити хоч кожного дня. Цей позачасовий, елегантний та стриманий браслет зможе доповнити будь-який образ.

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Тенісним браслетом образи дуже часто доповнює Софія Річі, вбрання якої сповнені шику та мінімалізму. Вона носить браслет зі строгим жакетом чи з повсякденним вбранням.

Гейлі Бібер також любить тенісний браслет, тож одягає його до витонченої та елегантної сукні.

Сінгапурська інфлюенсерка Йойо Цао тенісний браслет носить з браслетами-кафами, масивними кольє, каблучками та в’єтнамками.

Зазначимо, що тенісний браслет любила носити принцеса Діана. У 2018 році папараці помітили у її аксесуарі Меган Маркл, яка успадкувала прикраси від матері чоловіка, принца Гаррі. Також фанаткою таких браслетів є Дженніфер Лопес.