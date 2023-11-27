Если вы хотите заменить джинсы, то рекомендуем обратить внимание на вельветовые штаны. Их расцвет пришелся на 1970-е и вернулся в моду в 1990-х, но после этого они потеряли свою популярность.

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Впрочем, интерес к ним все равно растет, поэтому дизайнеры предлагают выбирать для себя современные версии. Вельвет можно носить в обыденных образах с вещами в мягких и сдержанных цветах. Они лучше подходят к серому, коричневому или кремовому оттенку.

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Louis Vuitton представили вельветовые брюки с модными разрезами на коленях, Alberta Ferretti показали модель оверсайз размера, а Dries Van Noten продемонстрировали вельветовый total-look, состоявший из рубашки и широких брюк.



Трендовые вельветовые штаны на осенне-зимний сезон / Фото Vogue



Трендовые вельветовые штаны на осенне-зимний сезон / Фото Vogue

Вельветовые штаны в свои образы уже начали привлекать streetstyle-звезды. Модель Белла Хадид любит носить яркие вельветовые брюки, а другие делают ставку на модели в естественных цветах – начиная от хаки, завершая коричневым.

В моде этого сезона широкие брюки, которые девочки радостно одевают под угги. Поэтому добавляйте в свой гардероб не только широкие джинсы, кожаные или трикотажные брюки, но и наряды из вельвета.

А еще вельветовые брюки отлично подходят для холодного и демисезонного периода, поскольку в них удобно, тепло и комфортно.



Трендовые вельветовые штаны на осенне-зимний сезон / Фото Vogue



Трендовые вельветовые штаны на осенне-зимний сезон / Фото Vogue