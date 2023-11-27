Якщо ви хочете замінити джинси, то радимо звернути увагу на вельветові штани. Їхній розквіт припав на 1970-ті роки та повернувся в моду у 1990-х, але після цього вони втратили свою популярність.

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Втім інтерес до них все одно зростає, тож дизайнери пропонують обирати для себе сучасні версії. Вельвет можна носити у повсякденних образах з речами у м’яких та стриманих кольорах. Вони найкраще пасують до сірого, коричневого чи кремового відтінку.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Louis Vuitton представили вельветові штани з модними розрізами на колінах, Alberta Ferretti показали модель оверсайз розміру, а Dries Van Noten продемонстрували вельветовий total-look, що складався з сорочки та широких штанів.



Трендові вельветові штани на осінньо-зимовий сезон / Фото Vogue



Трендові вельветові штани на осінньо-зимовий сезон / Фото Vogue

Вельветові штани у свої образи вже почали залучати streetstyle-зірки. Модель Белла Хадід любить носити яскраві вельветові штани, а інші роблять ставку на моделі в природних кольорах – починаючи від хакі завершуючи коричневим.

У моді цього сезону широкі штани, які дівчата радо одягають під угги. Тому додавайте до свого гардероба не лише широкі джинси, шкіряні чи трикотажні штани, але й вбрання з вельвета.

А ще вельветові штани чудово підходять для холодного та демісезонного періоду, оскільки в них зручно, тепло і комфортно.



Трендові вельветові штани на осінньо-зимовий сезон / Фото Vogue



Трендові вельветові штани на осінньо-зимовий сезон / Фото Vogue